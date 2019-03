Al Festival di Vasto il piacere dei sensi: gustare il cioccolato e conoscere come si produce

Guardare il cioccolato in tutte le forme e i colori, gustarlo e, se si vuole, acquistarlo. Ma anche conoscere come si lavorano gli ingredienti per produrre e rendere gustoso e invitante la leccornia che piace a grandi e piccini. Tutto questo è il Festival del cioccolato, inagurato stamani a Vasto, nella centralissima piazza Rossetti, dove i 25 stand dei maestri cioccolatieri resteranno fino a domenica sera, in concomitanza con la sfilata di Carnevale.

Taglio del nastro con l'assessore al Commercio, Luigi Marcello, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano, e il vice presidente, Alessandro d'Elisa, alla presenza di centinaia di alunni delle scolaresche vastesi.

Partecipano al Festival le aziende del Consorzio del cioccolato di Modica, e quelle del pistacchio di Bronte e ci sarà spazio anche per la pasticceria napoletana, il cioccolato senza glutine ed uno stand sarà dedicato alle spezie. Da non perdere, per la lavorazione del cioccolato, (dalle 10:00 alle 12:00 al mattino e dalle 17:00 alle 20:00 il pomeriggio) i laboratori didattici gratuiti ed aperti a tutti i bambini che vogliono approfondire e conoscere la storia del loro alimento preferito.



"A Vasto - ha sottolineato l’organizzatore del Festival, Dario Buccella - presentiamo Ruby, il quarto cioccolato (dopo il fondente, al latte e bianco) che deve il suo nome e la sua colorazione rosa a una fava di cacao color rubino, senza aromi, coloranti o additivi artificiali".