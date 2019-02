Pietrisco nel cimitero, gli utenti: "Quando dobbiamo salire sulla scala rischiamo di cadere"

"Una donna, alcuni giorni fa, ha rischiato di cadere", racconta un familiare di un defunto. Sul lato sud deo cimitero di Vasto i loculi posti in alto sono raggiunbili, ma in equilibrio precario.

Il problema, segnalato già da diversi giorni, è questo: vicino all'accesso dall'area del viadotto Histonium, il percorso che conduce alle tombe era sterrato e, quando pioveva, diventava fangoso. Per questo, il Comune ha fatto sistemare del brecciolino, che però ha creato un altro problema: la scala necessaria a raggiungere i loculi in alto si affonda nella ghiaia e si crea un dislivello pericoloso, anche perché vicino alle tombe c'è solo una fila di mattonelle. Di conseguenza, finiamo con salire su una scala che non è stabile, ma poggià in parte sulle mattonelle, in parte sul pietrisco. Gli utenti chiedono che la pavimentazione venga ampliata.