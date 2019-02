Furto in pieno giorno in casa dell’ex assessore Soria, bottino da decine di migliaia di euro

Colpo da decine di migliaia di euro in casa dell'ex assessore Nicola Soria, in via Michetti, nel centro di Vasto. Questa mattina, alle 10 circa, due malviventi, dopo aver forzato il cancello e il portoncino d'ingresso, si sono introdotti nella palazzina di due piani in via Michetti dove, nella sua stanza, stava dormendo il figlio di Soria.

I malviventi, tra i 35 e i 40 anni, saliti al piano superiore dell'abitazione unifamiliare, hanno rovistato ovunque alla ricerca di oggetti da rubare, fino a quando si sono imbattuti in dei cofanetti contenenti gioielli di famiglia di ingente valore.

Poi hanno tentato di entrare nella stanza dove il figlio di Soria stava dormendo. Per introdursi all'interno hanno forzato la porta ed è in quel momento che il giovane si è svegliato, trovandosi improvvisamente davanti i due malviventi. Le sue urla hanno colto di sorpresa anche i ladri che si sono dati alla fuga. Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine che hanno raccolto la testimonianza del figlio di Soria e raccolto elementi utili alle indagini.

"Nel momento in cui una persona non può stare tranquillamente a casa sua di giorno - è l'amaro commento di Soria che, nella giunta Pietrocola, aveva la delega alla sicurezza e alla polizia municipale - significa che in questa città non c'è sicurezza e ci dobbiamo seriamente preoccupare, al di là delle dichiarazioni che provengono dai rappresentanti istituzionali".

Diversi anni fa nell'abitazione c'era già stato un furto. In quel caso, poi, il ladro era stato arrestato dalla polizia.