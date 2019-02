Fabbriche e riserva naturale, il convegno dell’associazione "Don Antonio Di Francescomarino"

"Il direttivo dell’ A.P.S. Comunale Don Antonio Di Francescomarino di Vasto, comunica che il convegno Riserva di Punta Aderci & Insediamenti Produttivi, possono coesistere..? con la partecipazione del Dott. Vincenzo Ronzitti, ecologo, già direttore dell’ A.R.T.A. (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale), si terrà il 1° Marzo 2019, alle ore 16.00, quando si discuterà sulla possibile o impossibile coesistenza degli insediamenti produttivi con la Riserva Naturale di Punta Aderci". Lo annuncia una nota dell'associazione, che ha sede nel quartiere San Paolo di Vasto.

"Saranno presenti, oltre ai nostri soci, Associazioni Naturalistiche e Culturali, Amministratori locali e regionali, Imprenditori. Cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare all’ evento che sarà riprodotto in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook San Paolo Vasto.

Questa sarà solo la prima di una serie di eventi dedicati all’ambiente della nostra regione, in particolare del territorio di Vasto".