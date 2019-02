Consiglio comunale, Alessandro d’Elisa il nuovo vice presidente

Diretta streaming: VIDEO

Ore 9.51 - È Alessandro d'Elisa (gruppo misto) il nuovo vice presidente del Consiglio comunale. La votazione si è conclusa con 7 voti a suo favore e 13 schede bianche. I vice presidenti sono due: uno in quota di maggioranza, Lucia Perilli, l'altro espressione della minoranza, da oggi Alessandro d'Elisa, che subentra a Davide D'Alessandro, dimoessosi dalla vicepresidenza il 4 gennaio.

Le prime dichiarazioni dell'esponente del centrodestra: "È importante che il ruolo del vice presidente venga preso in considerazione. Ogni iniziativa può essere comunicata al vice presidente che la comunica alla minoranza, senza doverla leggere prima sul sito del Comune o sui giornali. Rappresenterò le istanze dei consiglieri comunali".

I debiti del Comune di Vasto nei confronti delle imprese e il finanziamento chiesto a Cassa depositi e prestiti per ripianarli. Se ne discute oggi nel Consiglio comunale convocato per le 9 dal presidente, Mauro Del Piano. L'opposizione, come ha già fatto la scorsa settimana in Commissione di Vigilanza, chiederà chiarimenti sui criteri con cui l'amministrazione ha stilato l'elenco dei creditori da pagare, che non sono la totalità dei privati in attesa.



DEBITI CON LE IMPRESE - Quattro milioni 200mila euro. Deve pagarli il Comune di Vasto a 58 creditori, per la quasi totalità imprese, che hanno eseguito lavori e fornito servizi. Per liquidare le somme, l'amministrazione Menna ricorrerà a un finanziamento, a tasso d'interesse agevolato, con la Cassa depositi e prestiti. Dei debiti del Comune si è discusso venerdì scorso in Commissione consiliare di Vigilanza e la questione approderà oggi Consiglio comunale per la necessaria approvazione dell'operazione di anticipazione di liquidità. Sarà il principale argomento di discussione della seduta di oggi. Se ne è già discusso la scorsa settimana in Commissione di Vigilanza.

DI COSA SI DISCUTE - Questi i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale

1) Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 28 dicembre 2018;

2) Nomina Vice Presidente del Consiglio Comunale;

3) Anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 esercizio provvisorio 2019;

4) Sentenza TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara n. 301/2018 – ottemperanza decreto ingiuntivo del Tribunale di Vasto n. 373/2015. Riconoscimento debito fuori bilancio – creditore Soc. Edilizia Candeloro s.r.l.;

5) Interrogazioni ed Interpellanze

- Interpellanza presentata il 02.11.2018, n.58838 di prot., dal consigliere Francesco Prospero avente in oggetto “Attenzione alle rotatorie intelligenti”;

- Interrogazione presentata il 06.12.2018, n. 65070 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro in merito al “Cartellone Teatro Rossetti”;

- Interpellanza presentata il 12.12.2018, n. 66235 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente in oggetto “L’ingresso di Vasto Marina abbandonato a se stesso”;

- Interrogazione presentata il 17.12.2018, n. 66761 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto: “Interventi sulle zone franose della Loggia Amblingh e di Via Adriatica”;

- Interrogazione presentata il 17.12.2018, n. 66761 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo, sulla qualità dell’aria a Vasto.