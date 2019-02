Con le 3008 donazioni del 2018 l’Avis Vasto è stata la più generosa della provincia

Con le 3008 donazioni di sangue effettuate nel 2018 l'Avis Vasto è stata la più generosa della provincia di Chieti nei passati dodici mesi. Numero di donazioni in crescita rispetto all'anno precedente, sono state 33 in più, e attività dell'associazione che continuano a promuovere la donazione di sangue nel territorio. È quindi positivo il bilancio tracciato nell'assemblea annuale presieduta dal presidente Michele Menna e a cui hanno partecipato tutti i componenti del direttivo, il dottor Pasquale Colamartino (Direttore del Centro Regionale Sangue e Direttore del Servizio Trasfusionale Territoriale della ASL Abruzzo) e e la dottoressa Silvana Di Palma (Presidente dell’Avis Provinciale Chieti).

Il presidente, nella sua relazione morale, ha illustrato ai presenti gli obbiettivi raggiunti nel 2018. "Numerosi sono stati gli eventi che hanno caratterizzato il 2018 - spiegano dall'associazione -. Eventi sia istituzionali che di promozione e proselitismo, indirizzati al reperimento di nuovi donatori. Le opere di promozioni e di proselitismo si sono svolte scendendo per strada tra la gente, partecipando alle numerose attività di aggregazione della comunità vastese e a quelle del proprio comprensorio". Durante l’assemblea, è stato approvato il nuovo statuto dell’associazione, integrato delle modifiche necessarie relative all’introduzione del Codice del Terzo Settore (di cui al D.L. n. 117 del 03/07/2017) che regola le attività delle O.D.V. (Organizzazioni Di Volontariato) sul territorio nazionale.

L'Avis comunale di Vasto oggi conta 1761 soci donatori e 17 soci collaboratori, per un totale di 1778. Le 3008 donazioni di sangue del 2018 pongono l'associazione vastese al primo posto nella provincia di Chieti. Un numero che, attraverso le tante iniziative sul territorio, l'Avis vuole far crescere così da garantire un maggior approvvigionamento di sangue fondamentale per rispondere alle tante necessità che emergono in ambito ospedaliero.