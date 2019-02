Un rinforzo per lo sprint verso la C gold: alla Vasto Basket è arrivato Gian Marco Ianuale

Arriva un altro giocatore alla corte di Giovanni Gesmundo per una Vasto Basket che continua a viaggiare spedita verso l'obiettivo della promozione in serie C gold. Ieri è stato firmato l'accordo che lega Gian Marco Ianuale, ala di 200 cm classe '96, alla società biancorosso fino al termine di questa stagione. Ianuale, originario di Avellino che vabta esperienze in Lega2 con la squadra della sua città e in serie B con la Pallacanestro Moncalieri, Viterbo e Monteroni proviene dall’Happy Casa Brindisi (LegA1) "dove però non ha trovato la possibilità di giocarsi la chance della massima serie - spiega una nota della Vasto Basket - . Nessun problema: con umiltà riparte dalla C e sceglie proprio Vasto come posto ideale per mettersi in luce".

Il suo innesto permetterà di allungare le rotazioni in campo vista la duttilità nel suo impiego. Ianuale, che ha scelto la canotta numero 77, è in grado di giocare sia come 3 che come 4. "Era seguito da mesi dallo staff tecnico e, dopo una settimana di test, coch Gesmundo ha dato l’ok per procedere al tesseramento dell’atleta - prosegue la società biancorossa - . Con questo movimento in extremis la Vasto Basket si appresta a portare a termine la stagione nel migliore dei modi dando all’allenatore le migliori pedine di questo campionato".

Giovedì 28, alle ore 18.00 presso la sala stampa, Ianuale verrà presentato agli organi di stampa e a tutti gli appassionati della palla a spicchi. Sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione in vista dell'inizio della fase a orologio.