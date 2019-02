Nel centro storico di Vasto tre giorni di Festival del Cioccolato

Arriva a Vasto il Festival del Cioccolato. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale insieme a Casartigiani Abruzzo, è l’occasione perfetta per gustare e scoprire la bontà del cioccolato, ma soprattutto l’arte che si cela dietro la sua lavorazione. In Piazza Rossetti i Maestri cioccolatieri daranno sfoggio del meglio della loro produzione, offrendo una buona occasione per i festeggiamenti del Carnevale.

Gli stand apriranno venerdì primo marzo alle ore 11:00, con taglio del nastro alle ore 10:00. Parteciperanno all’iniziativa aziende del Consorzio di Modica, pistacchio di Bronte e ci sarà spazio anche per la pasticceria napoletana, il cioccolato senza glutine ed uno stand sarà dedicato alle spezie. Da non perdere, per la lavorazione del cioccolato, (dalle 10:00 alle 12:00 al mattino e dalle 17:00 alle 20:00 il pomeriggio) i laboratori didattici gratuiti ed aperti a tutti i bambini che vogliono approfondire e conoscere la storia del loro alimento preferito.

"Nel mese di gennaio - ha ricordato l’assessore con delega al Commercio, Luigi Marcello - abbiamo deciso di esperire un avviso pubblico e con gran piacere abbiamo registrato molte risposte. E’ stata selezionata la proposta di Casartigiani e siamo sicuri di ottenere un gran riscontro di pubblico". Dello stesso avviso anche il vice sindaco Giuseppe Forte. “Sono convinto - ha detto Forte - che questa manifestazione otterrà grande successo”. L’assessore Anna Bosco ha ricordato la presenza alla manifestazione di diverse scolaresche, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato per la partecipazione ai laboratori. “Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale è un toccasana e non ha controindicazioni -ha aggiunto il Presidente del Consiglio comunale, Mauro del Piano – il Festival sarà non solo un momento di svago ma anche un’occasione unica per acquistare prodotti artigianali”.

"A Vasto - ha concluso l’organizzatore del Festival, Dario Buccella - presentiamo Ruby, il quarto cioccolato (dopo il fondente, al latte e bianco) che deve il suo nome e la sua colorazione rosa a una fava di cacao color rubino, senza aromi, coloranti o additivi artificiali".