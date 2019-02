All’Audax non riesce la super-rimonta: sconfitta per 6 a 5 con l’Intrepida Ortona

Recupero amaro per le ragazze dell'Audax Palmoli. Le Panthers hanno affrontato domenica l'Intrepida Ortona in trasferta per la 9ª giornata di Andata in programma il 27 gennaio scorso.

Un match ricco di gol e ribaltamenti di fronte condizionato anche dal vento quello andato in scena che alla fine ha visto soccombere le ragazze di mister Buda.

Ad aprire le marcature era stata la bomber Angelica Di Ninni prima di un vero e proprio crollo delle Panthers che subiscono ben 5 reti, prima del riposo è stata Morena Bolognese ad accorciare le distanze: 5 a 2.

Nel secondo tempo, le palmolesi compiono un'incredibile rimonta in 20 minuti: di nuovo Bolognese, Cristina Calvano e Mariagiovanna D'Angelo firmano il pari, 5 a 5, ma all'85'st arriva la doccia fredda con la rete del definitivo 6 a 5 per le ortonesi.

Domenica prossima, l'Audax farà visita all'Avezzano, ma la sconfitta nel recupero complica non poco la rincorsa alle Free Girls di mister Mucci ora distanti 4 punti; non basterà quindi un'eventuale vittoria nello scontro diretto, per superarle le Panthers devono sperare in un passo falso delle rivali.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Free Girls 31

Audax Palmoli 27

Ripalimosani 23

Intrepida Ortona 22

Aeternum 20

Aquilana 17

Mirabello 9

Avezzano 9

Nerostellati 3

Women Soccer Castelnuovo 0