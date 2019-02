Incendio in galleria sulla "Trignina", strada chiusa nel tratto di Civitanova del Sannio

Disagi sul tratto molisano della Statale 650 "Trignina" per un'auto andata a fuoco nella galleria di Civitanova del Sannio (IS) denominata "Monte La Russa".

Fortunatamente, non si sono registrati feriti; i vigili del fuoco, dopo la chiamata di soccorso, si sono immediatamente diretti nella galleria con due squadre, una proveniente dalla sede centrale di Isernia e una da Agnone "in modo da tentare di entrare in galleria almeno da una lato – spiegano gli stessi pompieri – poiché in questi casi è notevole la quantità di fumo prodotta e generalmente per effetto della ventilazione solo lato è accessibile mentre l'altro è completamente invaso dal fumo. La squadra di Isernia è riuscita a effettuare una rapida perlustrazione dei luoghi a piedi con autoprottetori per verificare eventuali persone in galleria, mentre l'autovettura è stata spenta dalla squadra di Agnone che è riuscita ad avvicinarsi con il mezzo quanto necessario per poter stendere le manichette e spegnere il mezzo. Sono in corso le operazioni di rimozione della autovettura al fine di ripristinare la viabilità".

L'arteria resta provvisoriamente chiusa nel tratto interessato (km 17.500 - 18.200) in attesa che il personale dell'Anas completi le verifiche tecniche del caso nella galleria.