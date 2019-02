Il Tennistavolo Vasto batte il TT Avezzano e marcia verso la promozione in C1

Ancora un successo per l'Afor Tennistavolo Vasto che continua la sua marcia verso la promozione in C1 nazionale. Il team vastese ha battuto nettamente, con il punteggio di 5-1, la formazione A del Tennistavolo Avezzano. L'unico punto lasciato ai marsicani è stato quello conquistato da Mario Arquilla contro Margherita Cerritelli nel terzo incontro del match poi concluso positivamente dai vastesi. Il TT Vasto si conferma così in posizione di alta classifica con un secondo posto da provare a migliorare nei prossimi incontri.

C'è in vista lo scontro diretto con l’altra compagine avezzanese che all’andata, causa un infortunio occorso ad un giocatore del terzetto vastese, era riuscita a prevalere con il risultato, imprevedibile anche qualche ora prima, di 5-3. Prima, però, c'è da affrontare la trasferta in casa del Montesilvano, il 10 marzo, per poi giocare tra le mura amiche, il 6 aprile, contro l'Avezzano.

"Nel frattempo - comunica la dirigenza - la squadra vastese si è arricchita del forte Gianmaria Fabbri, classe 1999 e perfettamente in grado di portare i tre punti necessari alla vittoria ed all’accesso in serie C1 nazionale maschile".