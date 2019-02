Erasmus+ ’The Power of Maths’, intensa e significativa esperienza per l’IC Rossetti

Nel corso della scorsa settimana, dal 18 al 24 febbraio l’IC “G.Rossetti” ha vissuto la sua prima esperienza Erasmus+, ospitando i 32 rappresentanti di Polonia, Turchia, Lituania e Portogallo, i quattro Paesi Partner del progetto dal titolo "The Power of Maths” che impegnerà gli stessi nel biennio 2018/2020.

Evidenzia il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo: "La Matematica, una scienza che permette agli studenti provenienti da ogni nazione di comunicare facilmente attraverso approcci che spaziano dall’arte alla musica". Denso il programma delle attività: i partner europei hanno affrontato attraverso dei workshop svolti nei tre plessi dell’Istituto Comprensivo i vari aspetti della matematica più motivanti e più aperti alla creatività eal pensiero logico-costruttivo.



I rappresentanti delle quattro delegazioni sono stati impegnati in momenti formativi, in attività laboratoriali per lo scambio delle buone pratiche didattiche, in visite ed incontri sia in città che nel territorio, nonché in una visita di una giornata a Roma.



Sono stati accolti in sala Consiliare dal sindaco della città di Vasto Francesco Menna, che ha evidenziato l’importanza di tali scambi culturali, dell’opportunità di conoscere persone nuove, della possibilità di imparare e migliorare una lingua straniera, e dell’occasione percreare nuovi legami, invitando i presenti a rinforzare e diffondere quel legame storico di dimensione europeistica. L’assessore all’istruzione e alle politiche Comunitarie Anna Bosco ha evidenziato quanto il programma Erasmus+ sia un fondamentale scambio europeo tra studenti e insegnanti di diverse scuole e paesicon grande valenza formativa. Hanno avuto inoltre modo di conoscere il consiglio comunale dei Ragazzi nelle persone del sindaco baby Simone Di Minni, e del vicesindaco baby Marangione Lorenzo, il presidente del consiglio di Istituto “G.Rossetti”Dott. Angelo Marzella, che ha illustrato l’importante compito che assolve tale organo.

Momento clou è stata la serata di sabato 24 febbraio quando sono stati consegnati i certificati Erasmus+ ai docenti e agli studenti delle 4 delegazioni straniere direttamente dal vice sindaco Peppino Forte e l’assessore Anna Bosco, e in presenza della dott.ssa Di Foglio Claudia, partner coordinatrice dell’Istituto.

La settimana è piaciuta molto ai partner del progetto che hanno avuto modo di apprezzare le tantissime attività proposte dalla scuola. E’ stata – hanno specificato i docenti stranieri coinvolti nel monitoraggio finale – una settimana densa, dove nulla è stato lasciato al caso o all’improvvisazione, sottolineando che il loro soggiorno è stato fantastico. Quanta vitalità, quanti sorrisi, in questa entusiasmante esperienza, quanti progetti sono stati condivisi tra i docenti e studenti delle 5 nazioni coinvolte in questa settimana.

Solo chi vive l’Erasmus con passione può capirlo alla perfezione, l’Erasmus+ quel programma di scambio europeo tra studenti e insegnanti di diverse scuole e paesi, ha preso vita, forma e anima, è stata una delle esperienze più significative dell’Istituto. Stare a contatto tutti i giorni con persone di nazionalità diversa dalla nostra, condividere la quotidianità con loro, insegnanti e studenti provenienti da paesi diversi, arricchisce e fa crescere. I docenti e gli studenti vastesi sono ora pronti ad iniziare la loro prima mobilità in Lituania nel prossimo mese di maggio.

Grande soddisfazione ed entusiasmo all’interno del Team Erasmus+ e di tutto il personale docente e non dell’Istituto Comprensivo “G.Rossetti”.

Emma Columbro