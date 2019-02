La Podistica Vasto in gara con i suoi atleti alla Napoli City Half Marathon e a Miglianico

È stata una domenica di corse in casa Podistica Vasto quella appena trascorsa con atleti impegnati in 2 distinte manifestazioni ,diverse non solo per tipologia ma anche per lunghezza e luogo. Marco Orfini e Daniele Altieri hanno partecipato alla 6ª edizione della "Napoli City Half Marathon", una corsa che sta diventando un appuntamento fisso in questa prima parte dell'anno. La novità di questa edizione é racchiusa nell'hashtag #sottolora in quanto gli organizzatori hanno allestito un percorso, ovviamente di 21 km, così veloce da pensare che il vincitore poteva completarlo sotto i 60 minuti.Obiettivo non raggiunto a causa delle condizioni meteorologiche avverse ma comunque non é stato un problema per i 7500 runners che vi hanno preso parte, compresi i 2 atleti vastesi che si sono comportati molto bene.

Tornando dalle nostre parti, Giovanni Viti e Davide Criti si sono cimentati nei 10 km campestri a Miglianico (CH), buona parte dei quali corsi attraverso filari di vigneti. Ed anche in questo caso i colori societari sono stati ben difesi.

Intanto il direttivo della Podistica Vasto annuncia la 5ª edizione del Trail dei Trabocchi che si terrá il 28 aprile 2019 nella splendida Riserva di Punta Aderci.Per informazioni ed iscrizioni si può consultare il seguente link: https://www.endu.net/it/events/eco-trail-dei-trabocchi/

Pierpaolo Del Casale

Addettom stampa Podistica Vasto