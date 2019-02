GiovedÃ¬ Rossettiani, dal 14 marzo l’11Âª edizione. Oliva: "Coraggio contro l’indifferenza culturale"

David Riondino, Melania Fiore, Serena Di Gregorio e d Elisabetta Vergani. Sono gli artisti che daranno cita all'undicesima edizione dei Giovedì Rossettiani, organizzati dal Centro europeo di studi rossettiani.

"Dopo il successo dell’anno scorso, con il traguardo della decima edizione, che ha visto avvicendarsi ospiti di tutto riguardo del mondo della poesia e del teatro contemporaneo (Franco Arminio, Edoardo Leo, Lino Guanciale, Giorgio Pasotti, fino allo special event con Elio Germano) - si legge in una nota del municipio - l’anno 2019 si svolge all’insegna del Narra-Teatro, cioè delle trasposizioni sceniche di opere narrative. Il concetto cardine nasce dall’idea di parola, che, nel momento in cui viene pronunciata, è già comunicazione teatrale. L’atmosfera che si vuol creare è quella di uno scambio culturale con il pubblico, quasi un’intima interazione nell’ascolto di storie avvincenti, lette o recitate da attori professionisti, come se si fosse attorno ad un focolare.

Il primo incontro (14 marzo) prevede il confronto con un grande classico, il Decamerone, interpretato mediante testi e musica da David Riondino e dal suo gruppo di attori e musicisti guidati da Maurizio Fiorilla.

Seguirà un ritratto d’arte di una delle più interessanti e inquiete scrittrici del ventesimo secolo, Anna Maria Ortese, presentata da Melania Fiore (21 marzo). Il 28 marzo sarà la volta di Serena Di Gregorio con il racconto di Natalia Ginzburg, tratto dalle Voci della sera, il libro che dà anche il titolo alla rassegna; per concludere, il 4 aprile Elisabeta Vergani racconta Vita e poesia di Antonia Pozzi, la scrittrice suicida a 26 anni, tanto cara a Montale e a Vittorio Sereni.



"La nostra amministrazione - rivendica il sindaco di Vasto, Francesco Menna - tiene alto il nome della nostra città in Italia e nel mondo anche grazie ai Rossetti (già in autunno ci sarà un congresso internazionale dedicato al centenario per William Michael Rossetti) e vuole ribadire con forza il concetto che non esiste buona politica senza cultura, la quale non è mai solo una spesa, ma un investimento per la crescita e la formazione delle persone e delle coscienze".

"Le continue richieste su quando si terranno i Giovedì Rossettiani - racconta l'assessore alla Cultura, Giuseppe Forte - sono la prova che siamo dinanzi a occasioni che il pubblico non vuole più perdere perché entrate di diritto nella tradizione cittadina e sono un esempio anche per il resto della territorio abruzzese. Appuntamenti che si preannunciano interessanti. Si sta lavorando intanto ad una chicca che permetterà di avere in città un grande personaggio».

"Iniziative come queste - sottolinea Gianni Oliva, direttore del Centro europeo di studi rossettiani - sono la risposta necessaria e coraggiosa all’indifferenza culturale in cui continua ad affondare la società di oggi". Oliva ha ringraziato il Comune con il Teatro Rossetti e il Club Unesco Vasto. "Non dobbiamo seguire e assecondare la deriva verso l’appiattimento culturale, ma contrastarla come più possiamo, facendo ciò che ci sembra opportuno, perché la letteratura e il teatro non sono solo forme di intrattenimento, ma luoghi di apprendimento e di confronto civile".

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Centro Europeo di Studi Rossettiani www.centrorossetti.it e sulla pagina Facebook.

PREZZI - Abbonamento Giovedì Rossettiani 2019: 40 euro per tutte le serate.

Biglietto per singolo evento: posto unico 15 euro

Info e Prenotazioni DO It Yourself

Via Alfieri 35, 4° piano 0873-566140

Orario d’ufficio lu-ven 8-13 ,14-18

Oppure online sul sito www.diyticket.it (info tel: 0873-566140)

L’acquisto biglietti rimasti invenduti sarà possibile ad apertura del botteghino del Teatro Rossetti un’ora prima dell’evento.