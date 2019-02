Monteodorisio verso il voto, Molisani: "Pronti ad una proposta nuova e svincolata dal passato"

Dopo le elezioni regionali, che hanno visto scendere in campo su fronti opposti il sindaco Saverio Di Giacomo e l'ex sindaco Enesto Sciascia, a Monteodorisio si inizia a guardare alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio in cui sarà scelto il nuovo primo cittadino. In questa fase si scaldano i motori ma non ancora c'è certezza su quali liste si confronteranno nella competizione elettorale, con gli attori politici principali - che in passato sono stati protagonisti della vita pubblica del paese - ancora silenti rispetto ad una loro candidatura.

Chi è pronto ad impegnarsi in prima persona, con un gruppo di giovani del paese, è l'attuale consigliere di minoranza del gruppo "Monteodorisio Democratica", Daniele Molisani, eletto nell'assise civica nel 2014.

"Confermo le voci che circolano in questi giorni - spiega Molisani -. Sto mettendo insieme le forze giovani e competenti di questo paese per dare vita ad una proposta nuova e svincolata dal passato, una squadra in grado di risollevare Monteodorisio dal torpore e dall’immobilismo che ha vissuto in questi ultimi anni.

È ora di cambiare e farlo per davvero mettendoci la faccia, è ora che la mia generazione prenda in mano le redini di questo paese guardando e imparando dal passato per affrontare il futuro. Io e la mia squadra presenteremo una proposta nuova e in linea con le esigenze dei cittadini, consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma altrettanto consapevoli della nostra caparbietà nel voler raggiungere gli obbiettivi che ci prefisseremo".

Così, a tre mesi dal voto in cui i monteodorisiani sceglieranno il loro nuovo sindaco, è il giovane Daniele Molisani a rompere gli indugi e lanciare la sfida a chi deciderà di scendere in campo per la guida del paese.