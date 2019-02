La Virtus Ortona sbanca Roccaspinalveti, l’Athletic punisce lo Scerni

Ciccocioppo e Diompy (rispettivamente una tripletta e una doppietta) fanno male al Roccaspinalveti. La Virtus Ortona sbanca il campo dell'Alto Vastese e torna con una pesante vittoria per 5 a 1: il gol della bandiera roccolana è stato segnato da Simone Piccirilli. La capolista grazie a questa vittoria va a +6 sulla diretta inseguitrice.

Non va meglio allo Scerni che andava in visita alla seconda forza del campionato, l'Athletic Lanciano. I rossoneri si impongono per 3 a 1 grazie alle reti di Di Meco, Abate e Giancristofaro. Agli scernesi non basta la rete di Monachetti.

Un incolore pareggio a reti inviolate è l'epilogo della sfida tra Fresa e Real Casale. Il punticino a testa serve a ben poco a entrambe: i biancorossi continuano a navigare nella seconda metà della classifica, i casalesi restano terzultimi.

Zero punti anche per il Trigno Celenza che perde nel finale di misura a Pretoro.

LA 6ª GIORNATA DI RITORNO

Atessa Mario Tano - Casalincontrada 1-1

Palena - Paglieta 3-1

Tollese - Palombaro 0-2

Fresa - Real Casale 0-0

Atletico Francavilla - S. Vito 2-3 (ieri)

Athletic Lanciano - Scerni 3-1

Pretoro - Trigno Celenza 1-0

Roccaspinalveti - Virtus Ortona 1-5

Riposa Rapino Calcio

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 52

Athletic Lanciano 46

Atessa Mario Tano 42

Paglieta 41

Rapino 40

Palena 35

Tollese 37

Roccaspinalveti 30

Scerni 28

Casalincontrada 28

Fresa 28

Pretoro 28

Palombaro 26

S. Vito 23

Real Casale 13

Trigno Celenza 10

Atletico Francavilla 6

LA PROSSIMA GIORNATA

Paglieta - Atessa Mario Tano

Virtus Ortona - Atletico Francavilla

S. Vito - Palena

Scerni - Pretoro

Casalincontrada - Rapino

Palombaro - Roccaspinalveti

Fresa - Tollese

Real Casale - Trigno Celenza

Riposa Athletic Lanciano