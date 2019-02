Il Vasto Marina non si ferma più. Casalbordino di rigore, il San Salvo pareggia in casa

La Bacigalupo Vasto Marina torna con altri tre punti importanti dalla difficile trasferta di Ortona. Una partita tiratissima quella contro la quarta forza del campionato nonostante la serie non proprio positiva dei gialloverdi tra le mura amiche.

A decidere il match è Benedetti a dieci minuti dal termine che segna l'1 a 0 finale.

Il bottino pieno consente ai vastesi di conservare inalterate le distanze dal Lanciano capolista (oggi vittorioso 3 a 0 contro l'Ovidiana) e dal Casalbordino che insegue (anche se a -13). Anche quella dei giallorossi con l'ottimo River Chieti è stata una partita tirata decisa alla fine da un episodio. È infatti un calcio di rigore a dare i tre punti ai casalesi che trasformano il penalty con Di Pasquale.

Pareggio casalingo, invece, per il San Salvo che al Bucci impatta 1-1 con il Bucchianico. Partita senza grossi sussulti fino al 21’ quando gli ospiti passano in vantaggio: punizione dal limite di Pica che colpisce il palo interno e batte Cialdini rimasto immobile. Al 33’ il San Salvo rischia di capitolare ma Barone solo contro Cialdini centra la traversa. Nella ripresa i locali spingono sull’acceleratore e al 55’ D’Ottavio su una sponda di testa di Molino sbaglia completamente il tiro da ottima posizione. Un minuto dopo il portiere ospite respinge di piede il tiro di D’Ottavio, sulla ribattuta Costantini a botta sicura spara alto. Al 78’ ci pensa Molino, con uno splendido tiro a giro sotto l’incrocio, a pareggiare i conti. Tre minuti dopo un cross di Izzi attraversa la linea di porta ma nessuno trova la zampata vincente. All’86’ Cialdini con un rinvio dal fondo colpisce l’arbitro nell’area di rigore, la palla viene raccolta da un calciatore ospite che la deposita in rete. Il direttore di gara assegna inizialmente la rete ed espelle per proteste il tecnico del San Salvo poi dopo un consulto con il guardalinee annulla il gol. Al triplice fischio finisce 1-1.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Ortona - Bacigalupo Vasto Marina 0-1

Us S. Salvo - Bucchianico 1-1

Fater Angelini Abruzzo - Casolana 0-1

Ovidiana Sulmona - Lanciano 0-3

Passo Cordone - Raiano 2-0

Casalbordino - River Chieti 1-0

Fossacesia - S. Anna 2-0

Scafa Cast - Val Di Sangro 2-1

Piazzano - Villa 2-1

LA CLASSIFICA

Lanciano 69

Bacigalupo Vasto Marina 61

Casalbordino 48

Ortona 42

S. Salvo 40

River Chieti 38

Scafa Cast 37

Villa 36

Fater Angelini Abruzzo 34

Bucchianico 30

Val di Sangro 29

Raiano 29

Fossacesia 29

Casolana 25

Piazzano 25

Ovidiana Sulmona 24

S. Anna 24

Passo Cordone 24