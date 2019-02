Vento fortissimo, cadono tegole e alberi. Tempesta di sabbia a Torino di Sangro

Il vento forte sta causando problemi alla circolazione e danni in tutta la provincia di Chieti. Al centralino del 115 sono giunte, dalle prime ore di stamani, decine di richieste di intervento per alberi spezzati che ostruivano le carreggiate nel capoluogo, ma anche a Vasto, Lanciano e in numerosi altri comuni.

A Vasto anche la Protezione civile impegnata, dalle prime ore del mattino fino alle 13, "in una quindicina di interventi", racconta il respinsabile, Eustachio Frangione. "Molte chiamate riguardano alberi o rami caduti sulle strade. Nulla di particolarmente grave, ma comunque impedivano la circolazione. Siamo già intervenuti in via Montevecchio, via Mario Molino (dove, ad ogni ondata di maltempo, i pini subiscono danni, n.d.r), sulla provinciale di contrada San Lorenzo, nel tratto vicino alla statale 16, e in via Vecchia per Monteodorisio".

Attorno alle 11.45, la polizia locale di Vasto ha transennato e chiuso al traffico un tratto di via Pompeo Suriani, strada che si immette sul viadotto Histonium. Alcune tegole sono cadute da un palazzo ed è stato necessario interdire una decina di metri di strada per garantire l'incolumità di pedoni e automobilisti.

Tempesta di sabbia a Torino di Sangro, sulla spiaggia di località Le Morge. Ecco il video: