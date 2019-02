Lentella, il forte vento scoperchia la fattoria d’arte "I colli". Scatta la gara di solidarietà

Le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato la Fattoria d'Arte "I colli" di Lentella.

È successo stamattina intorno alle 9. I proprietari, lo scultore Ettore Altieri e Barbara Littore, erano fortunatamente già svegli quando si sono accorti di uno spigolo del tetto in legno sollevarsi.

Il tempo di uscire e un'ennesima raffica ha completamente divelto il tetto scaraventandolo a qualche decina di metri di distanza.

Posizionata su uno degli ultimi colli lentellesi (particolarmente esposto al vento), la Fattoria d'Arte è un punto di ritrovo di artisti del territorio e non solo oltre a ospitare periodicamente iniziative di solidarietà [LEGGI]. Nel mese di giugno, inoltre, il simposio di scultura e pittura, naturArte, è diventato un appuntamento fisso che ogni anno richiama sempre più partecipanti [LEGGI].

Passato lo sgomento iniziale, il passaparola ha portato numerosi giovani del posto in soccorso a Ettore e Barbara per rimuovere i detriti del tetto e mettere al riparo mobili e suppellettili dell'abitazione. Una vera e propria macchina della solidarietà che nelle prossime settimane sicuramente affiancherà i due proprietari per ripristinare al meglio un luogo d'incontro e arte caro a tutto il territorio.