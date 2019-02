Vasto Basket, Di Tizio: "Siamo un gruppo compatto. I risultati frutto del lavoro quotidiano"

Una settimana di pausa per la Ge.Vi. Vasto Basket che, dopo aver concluso da imbattuta la regular season del campionato di serie C silver, si prepara ad affrontare la fase a orologio che definirà la griglia playoff. Delle quattro partite in calendario ai biancorossi di coach Gesmundo basterebbe vincerne una per assicurarsi la conferma del 1° posto nella griglia playoff. Ma, dopo 18 vittorie consecutive, la Vasto Basket ha tutta l'intenzione di allungare questa striscia positiva così da presentarsi all'incrocio con il girone umbro-marchigiano a punteggio pieno.

"Siamo contenti del momento che stiamo vivendo - dice Luca Di Tizio, ormai un veterano della Vasto Basket - ma continuiamo a restare concentrati. I risultati sono frutto del tanto lavoro che facciamo quotidianamente da inizio stagione". La forza di questa squadra è aver formato un "gruppo compatto" che si applica sotto la guida di un coach "che ci fa lavorare tanto ma con tranquillità".

In attesa del ritorno in campo dei vastesi, sabato 2 marzo a Chieti (poi due sfide casalinghe con Teramo a Spicchi e Mosciano e poi trasferta a Porto San Giorgio), abbiamo fatto il punto della situazione con Luca Di Tizio.