A Vasto la presentazione di "L’uomo di legno", ultimo libro di Fabrizio Fanciulli

Domenica 24 febbraio, alle ore 18, la libreria Mondadori Bookstore di Vasto (in via Circonvallazione Histoniense 3/A) ospiterà Fabrizio Fanciulli per presentare il suo ultimo libro, L'uomo di legno, edizioni Sigraf. Fanciulli, in questo libro, "racconta vissuti ispirati ad un uomo, un artigiano, Antonio Palmerio, detto anche affettuosamente Mastro Tonino. Il protagonista era solo un bambino quando fu deportato di guerra, strappato ai suoi luoghi e alla sua arte, oggi vive nel cuore di Petroro, si dedica con grande passione alle sue creazioni ed è diventato un simbolo di resilienza. I turisti lo cercano, desiderosi di riconoscerlo attraverso le parole dell’autore, Fabrizio Fanciulli, che lo racconta attraverso eventi, sensazioni, ricordi con sapiente narrazione".

L'appuntamento, ad ingresso libero, sarà arricchito dalla proiezione del docufilm realizzato da Stefania Proietto.

Fabrizio Fanciulli - Scrittore di Pretoro, borgo dell’entroterra abruzzese. Ideatore dell’evento “L’Urlo della Majella” al quale ha fatto seguito un cortometraggio con il regista Nicola Santamaria selezionato al Trento Film Festival 2014. Ideatore e sceneggiatore dei cortometraggi “Passeggiate musicali nella regione verde d’Europa” proiettato all’Expo Milano 2015 e “Mastro Tonino” selezionato al Festival del Cinema Veramente Indipendente 2015 Roma. Autore del libro “Chi vive? Uomini diventati Briganti” ED.Sigraf 2016 (ristampa luglio 2018) e del libro “L’Uomo di Legno”, ED.Sigraf 2018.