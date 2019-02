Pro Life Chittien Team, tanti impegni per la nuova stagione sportiva

Il Pro Life Chittien Team, approfittando di un periodo di pausa dalle gare, si è riunito per accogliere i nuovi arrivati e pianificare gli appuntamenti della nuova stagione sportiva. Ripetere i risultati degli ultimi anni sarà sicuramente un'impresa ardua ed il gruppo ne è cosciente ma la filosofia multidisciplinare, lo stare bene insieme e la voglia di confrontarsi sempre, sicuramente renderanno fruttuosa anche la stagione 2019. Gli atleti orange saranno impegnati in ciclismo su strada, mountain bike, running e trail.

"Oltre a cercare di ripetere i successi nei vari campionati regionali, un occhio di riguardo lo avremo per il Circuito dei Sanniti, per il nascente circuito Uisp I Sentieri d’Abruzzo e per il Criterium nazionale Uisp Mtb Marathon - commenta il presidente Amedeo Di Meo - . Nel duathlon tenteremo di bissare il successo al Campionato Nazionale e di aggiudicarci la prima edizione del Giro d’Italia. Nel running, oltre il Criterium Uisp ed il Corrilabruzzo, quest’anno l’obiettivo èdi ottenere un buonrisultato a livello nazionale anche su pista e neltrail. Per il ciclismo su strada, infine,contiamo di ben figurare nelle tante gare a circuito ed in qualche gran fondo di livello.Grazie al prezioso contributo degli sponsor Co.Me. St, Clm, Lorenza Calzaturificio, Eurografic, Officina Delle Donne, Tecnoidraulica D’Alessandro, SOS Impianti e Cartolibreria Grele riusciamo a gestire con successo le nostre passioni e per questo li ringraziamo sempre per il prezioso sostegno".

Fissati gli impegni per la stagione c'è stata anche l'occasione di brindare ai primi due risultati conquistati nel 2019, la vittoria di Carlo Tudico al Trofeo di Carnevale di San Salvo e la maglia di campionessa regionale di wintertrail di Risca Ana a Trasacco.

L'organico del Pro Life Chittien Team

Giovanissimi

Di Meo Matteo, Fiorindi Federico, Fiorindi Mattia, Lupetti Aurora

Elite Sport

Angelucci Carlo, Galante Matteo, Delle Donne Giovanni, D’Alessandro Donato

M1

Casolino Emiliano

M2

Di Nardo Mauro, Cinosi Gianpietro

M4

Di Meo Amedeo, Fiorindi Davide

M5

Fattore Guido, Cellini Maurizio, Palumbo Alessandro, Fratini Massimo, Cappella Michele

M6

Tudico Carlo, Di DomenicaGiovanni

Donne

Risca Ana Maria

Completano il team in veste di cicloamatori sostenitori Di Meo Angelo, Rotoli Domenico, Silverii Mario, D’Ercole Giulio, Di Virgilio Sergio, Vitullo Roberto.