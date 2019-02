Prevenzione dei tumori, presentato il "Progetto Martina" alla "Spataro" di Gissi

Un appuntamento che anche ieri 20 febbraio non poteva mancare, quello dei Lions Club di San Salvo per illustrare ai giovani di età compresa tra i 15 e 18 anni un corretto stile di vita e un’appropriata alimentazione per la prevenzione dei tumori.

Dopo i saluti iniziali della dirigente Aida Marrone, sono intervenuti presidente del Lions Club, C. De Nicolis, la professoressa S. Marcucci e la dottoressa D. Onofrillo, ematologa presso l’ospedale civico di Pescara. Gli esperti hanno presentato il progetto Martina, un importante service nazionale dei Lions che prende il nome da una ragazza malata.

Dopo la visione del filmato Nuvole d’ossigeno, realizzato dai ragazzi affetti di patologie tumorali, l’incontro è proseguito affrontando le cause e i fattori di rischio, la possibilità di evitare alcuni tumori seguendo un’alimentazione e stili di vita corretti, gli accorgimenti da mettere in atto per scoprire in tempo utile gli eventuali tumori e la necessità di impegnarsi in prima persona.

Numerose sono le cause da cui derivano molti tumori e alcune di esse sono: il fumo, l’alcool, le droghe e la cattiva alimentazione. Comunque, per sfuggire al cancro è consigliato fare attività fisica e, naturalmente, evitare l’uso degli elementi cancerogeni indicati sopra. Al termine del convegno, gli alunni sono intervenuti con gran interesse esponendosi con domande e proprie esperienze personali.