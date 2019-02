Drammatica carenza di personale in Tribunale, Pennetta: "Andiamo a manifestare a Roma"

"Facciamo un sit-in davanti al Ministero della Giustizia e vediamo se si decidono a mandare impiegati al Tribunale di Vasto".

Angela Pennetta propone una manifestazione plateale davanti al dicastero di via Arenula per protestare contro l'ormai drammatica carenza di personale amministrativo nel palazzo di giustizia di Vasto.

Ieri il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, e il presidente dell'Ordine degli avvocati, Vittorio Melone, hanno lanciato un nuovo grido d'allarme: la sede giudiziaria di via Bachelet rischia la paralisi [LEGGI]. Il 7 marzo lo sciopero degli avvocati.

Gli impiegati sono troppo pochi per assicurare il normale svolgimento dei processi e le altre pratiche necessarie all'amministrazione della giustizia.

"La situazione del Tribunale di Vasto è drammatica", commenta Pennetta. "È indispensabile ripristinare la pianta organica del personale amministrativo. Solo un intervento ministeriale potrebbe sbloccare la situazione. Propongo, nella giornata di astensione che ci sarà a marzo, di andare in massa al ministero per far sentire chiara e forte la nostra voce .

"Il vice premier Di Maio - ricorda a Zonalocale l'avvocato Pennetta - quando è venuto a Vasto, ha detto che il Tribunale non chiuderà. Ma, di fatto, viene soppresso il personale amministrativo. Dobbiamo lottare con le unghie e con i denti: se andiamo a Roma in 200-300 avvocati, dovranno ascoltarci".