Lavori sulle strade, Fratelli d’Italia si unisce al M5S: "Forte si dimetta"

“Quella della prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Vasto, è l’ennesima non notizia della giunta Menna [LEGGI] a pochi giorni da quella della risoluzione dell’accordo per la sistemazione del pontile. Far passare l’approvazione di un progetto di fattibilità e il suo inserimento nel Programma dei Lavori Pubblici 2019-2020, per un imminente inizio dei lavori, elencando anche le strade che saranno oggetto di interventi, costituisce l’ennesima presa in giro a danno dei cittadini”.

Lo affermano Francesco Prospero e Vincenzo Suriani, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. “Più che fare annunci – hanno proseguito i consiglieri – il primo cittadino e l’assessore ai Lavori pubblici e alla Cultura Giuseppe Forte, dovrebbero occuparsi della realizzazione della pista pedonale di Vasto Marina, i cui lavori sono inspiegabilmente fermi da giorni. Ci uniamo alle richieste, avanzate da alcuni colleghi di minoranza, di dimissioni del vicesindaco Forte [LEGGI] che, ad un anno dal suo ingresso in giunta, non ha prodotto alcun risultato nei settori di sua competenza tranne che sottrarre alcune iniziative culturali, con manovre scorrette e di basso profilo, alle scuole di formazione politica già presenti sul territorio”.