Domani torna a riunirsi il consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il consiglio comunale straordinario d’urgenza per giovedì 21 febbraio alle ore 15.30 in seduta straordinaria in prima convocazione e per venerdì 22 febbraio 2019 alle stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Anticipazione di liquidità art. 1 comma da 849 a 857 Legge 145 del 30/12/2018

Alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni dimostrabili (ubicazione, conformazione, dimensione, ecc.) al sig. Travaglini Felice parte della part. 5900 fg. 11

Permuta porzione di aree pubbliche facenti parte alle part.4018 fg. 2 e parte part. 4016 fg. 2 di proprietà comunali con part. 4065 fg. 2 e parte part. 4123 fg. 2 della ditta Immobiliare Martelli e Nicola Martelli