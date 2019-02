"Prenoto una visita diagnostica all’ospedale di Vasto, prima data disponibile: 7 gennaio 2020"

Le lunghe liste d'attesa per gli esami specialistici continuano a creare disagi agli utenti dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

È un lettore di Zonalocale, R.B., a raccontare che ieri mattina "mi sono recato presso il Cup", centro unico prenotazioni, "dell'ospedale di Vasto per prenotare una visita specialistica non urgente di endocrinologia. Prima disponibilità: 7 gennaio 2020. Il fatto si commenta da sé", commenta l'utente, che lamenta un disinteresse della politica verso le questioni sanitarie: "Ho seguito parzialmente la campagna elettorale per le recenti elezioni, ma non mi sembra sia stato dato risalto ai problemi della sanità pubblica, compreso il mio, da nessun candidato alla presidenza della Regione. Spero - conclude - che questa ingiustizia, una volta pubblicata, giunga sotto gli occhi di qualche responsabile".