"Alla (ri)scoperta di Vasto": oggi pomeriggio il seminario dell’Università delle Tre Età

Alla (ri)scoperta di Vasto-Scoperta o riscoperta della nostra bella cittadina . Si intitola così il seminario che si terrà oggi pomeriggio, alle 16, nell'auditorium dell'Agenzia per la promozione culturale, in via Michetti.

L'iniziativa è organizzata dall'Università delle Tre Età di Vasto. Il seminario è curato dal dottor Salvatore Vallone.

"Si tratta - si legge in un comunicato dell'Unitré - di un imperdibile appuntamento per quanti siano interessati a conoscere notizie, fatti, avvenimenti, edifici, storie di persone e molto altro, riguardanti la nostra bella cittadina".