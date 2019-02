Una domenica alla scoperta di "tesori nascosti" del centro storico di Vasto

Ha riscosso successo la visita guidata a luoghi nascosti della città organizzata ieri dall'associazione Vigili del fuoco in congedo. Per tante persone è stata l'occasione di vedere per la prima volta i locali degli Agostiniani che si trovano al di sotto della cattedrale di San Giuseppe.

Il tour tra i tesori del centro storico di Vasto - favorito da una bella giornata di sole - è iniziato dalla Torre Diomede del Moro, edificio di cui l'associazione si occupa da anni, ed è poi proseguita, dopo la discesa nei sotterranei dei locali degli Agostiniani, con la tappa nella chiesa di Santa Filomena, nel palazzo Genova Rulli e nel giardino che, con tanta passione e grazie all'impegno dei volontari, l'associazione guidata dal presidente Antonio Ottaviano sta tentando di riportare all'antico splendore.

La giornata dedicata alla visita di questi luochi affascinanti della città è stata impreziosita dalle spiegazioni degli storici Luigi Murolo e Paolo Calvano.