"Sciolto il contratto con l’impresa in ritardo. Faremo appalto. Centomila euro per i pilastri"

Un'impresa è in ritardo e viene esclusa dai lavori per la nuova pavimentazione del pontile. E, nel 2020, verranno ricerchiati i pilastri con un intervento che costerà 100mila euro. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Vasto.

"Il contratto di sponsorizzazione stipulato con l’Impresa De Francesco s.r.l., per la fornitura e posa della nuova pavimentazione in legno della passerella del pontile di Vasto Marina è stato risolto", si legge in un comunicato del municipio. "L’intervento non è stato eseguito nei tempi previsti (180 giorni) pertanto si è proceduto alla risoluzione del contratto stesso. L’Ufficio tecnico sta provvedendo alla revisione del progetto per procedere ad una nuova gara di appalto. E’ prevista la realizzazione della pavimentazione in legno composito, che consentirà una maggiore durata dell’opera ed una minore manutenzione. Il costo dell'intervento è di 70 mila euro.

Il prossimo anno invece si procederà sui piloni del pontile con un progetto del costo di 100 mila euro. I tecnici dopo una attenta analisi della struttura e verifiche statiche, con conseguenti esami di laboratorio dei materiali utilizzati, hanno stabilito che i piloni non rappresentano una priorità, in questo momento, dal punto di vista statico. Pertanto, per evitare disagi nella stagione estiva, con la chiusura dell’area, si procederà alla realizzazione dei lavori anzidetti nel 2020".