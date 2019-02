Un poster per la pace, il Lions Club San Salvo premia gli studenti vincitori

"La solidarietà è importante" è stato il tema scelto quest'anno per il concorso artistico "Un poster per la pace", promosso dal Lions Club International e giunto alla 31ª edizione. Il Lions Club San Salvo ha coordinato l'iniziativa a livello territoriale coinvolgendo i due istituti comprensivi della città e, nei giorni scorsi, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 24 ragazzi vincitori a cui sono state consegnate delle targhe ricordo.

"Un appuntamento annuale stimolante per tutti gli studenti - spiega Orlando Raspa, del Lions Club -, che mai come in questo difficile periodo storico devono attivarsi con ogni mezzo per sostenere con forza e determinazione il tema della pace e della solidarietà. Come vuole la tradizione Lions, anche quest'anno sono stati selezionati due vincitori assoluti che hanno concorso a livello nazionale.

Nello specifico sono stati Di Biase Gaia del Comprensivo 1 e Di Biase Angelo del Comprensivo 2 con Fresagrandinaria.

Ringraziamo il presidente Claudio De Nicolis e i Lions che ogni anno attivano sempre con passione e determinazione questa manifestazione per sensibilizzare i giovanissimi delle scuole al tema della pace".