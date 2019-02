Pattugliamenti per tutta la notte: gli occhi dei carabinieri sulla movida del centro storico

Pattugliamenti costanti per sorvegliare la movida del sabato. I carabinieri hanno intensificato i controlli a Vasto con l'arrivo dei rinforzi provenienti dalla Compagnia di intervento operativo del 10° Reggimento Campania di Napoli [LEGGI].

Dalla serata di ieri e per tutta la notte, i militari hanno tenuto d'occhio il centro storico, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati, intervenendo in via Marchesani per un atto vandalico ai danni di una fioriera.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, come annunciato dal Comando provinciale di Chieti, per arginare l'ondata di furti e rapine di queste prime settimane del 2019 e prevenire lo spaccio di stupefacenti nelle scuole.