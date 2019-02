In Promozione vincono Bacigalupo Vasto Marina e San Salvo, perde il Casalbordino

Nel girone B del campionato di Promozione continua la marcia vincente del Lanciano che, vincendo 4-0 con lo Scafa Cast, conserva 10 punti di vantaggio sulla Bacigalupo Vasto Marina. Due vittorie e una sconfitta per le squadre del territorio nella 25ª giornata.

Bacigalupo Vasto Marina - Passo Cordone 1-0

Alla squadra di mister Cesario basta una rete del solito Letto, al 38' del secondo tempo, per battere il Passo Cordone. Il fanalino di coda del campionato ha disputato una sfida di resistenza, riuscendo a

Sant’Anna - San Salvo 0-3

Positivo successo esterno per il San Salvo che, in casa del Sant'Anna, realizza tre gol che valgono tre punti pesanti. I biancazzurri trovano il vantaggio al 40' del primo con Molino che sfrutta al meglio uno schema su calcio di punizione. La partita resta aperta fino all'80' quando è ancora Molino a siglare la rete del raddoppio. In pieno recupero arriva anche il terzo gol firmato Costantini.

Raiano - Casalbordino 1-0

Sconfitta per il Casalbordino, la seconda consecutiva, nella sfida con il Raiano. Alla squadra di casa basta il gol di Palombizio per conquistare un successo che vale i tre punti con cui continuare a correre verso la salvezza diretta. La squadra di mister Vecchiotti proverà a centrare il successo tra una settimana quando a Casalbordino arriverà il River Chieti.

La 25ª giornata

Bucchianico - Fater Angelini 1-2

Casolana - Ovidiana Sulmona 2-1

Lanciano - Scafa Cast 4-0

River Chieti - Piazzano 2-0

Val di Sangro - Ortona 2-1

Villa - Fossacesia 2-1

La classifica: 68 Lanciano; 58 Bacigalupo Vasto Marina: 45 Casalbordino; 42 Ortona; 39 San Salvo; 38 River Chieti; 36 Villa; 34 Scafa Cast, Fater Angelini; 29 Val di Sangro, Raiano, Bucchianico; 26 Fossacesia; 24 Ovidiana Sulmona, Sant’Anna; 22 Piazzano, Casolana; 21 Passo Cordone