Arriva "Il Re Leone": la Compagnia Orizzonte Teatro torna in scena con un nuovo musical

Manca poco più di un mese al debutto e per la Compagnia Orizzonte Teatro i preparativi si fanno sempre più frenetici. Il 30 marzo, al Politeama Ruzzi di Vasto, ci sarà la prima di Il Re Leone, opera ripresa dal musical di Broadway, a sua volta ispirato dal celebre cartone animato della Disney. È lo spettacolo più complesso e ambizioso per Orizzonte Teatro che, negli ultimi anni, ha ottenuto grandi consensi con spettacoli che lasciano sempre a bocca aperta gli spettatori.

E il Re Leone, guardando le prove, ha tutte le premesse per essere davvero un successo. Attori, cantanti e ballerini stanno lavorando intensamente dallo scorso mese di maggio - e nel frattempo hanno realizzato anche lo spettacolo nel periodo invernale Musica è - e ora, quando manca poco al debutto, è il momento di curare tutti i dettagli per arrivare pronti quando sarà il momento di andare in scena.

Come abbiamo già raccontato [LEGGI L'ARTICOLO], la Compagnia per Il Re Leone ha collaborato anche con il Liceo artistico di Vasto, i cui studenti hanno realizzato oltre trenta delle maschere che verranno indossate in scena dal corpo di ballo. Ma l'allestimento scenico è ancor più complesso e vede impegnati scenografo, costumiste, acconciatrice, e coreografi. E poi la cura della grafica che, da questi giorni, accompagnerà il lancio del musical.

Saranno quattro gli spettacoli in calendario, tutti al Politeama Ruzzi di Vasto: il 30 e 31 marzo e poi il 6 e 7 aprile. In attesa dell'apertura delle prevendite è possibile partecipare al concorso che, settimanalmente, permette di vincere i biglietti per lo spettacolo con il quiz promosso dalla Compagnia attraverso la pagina facebook [CLICCA QUI].

La parola ai responsabili dell'allestimento scenico che ci spiegheranno come stanno lavorando per curare ogni aspetto del musical.