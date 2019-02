Un Futsal Vasto con tante assenze cade in casa del Free Time L’Aquila

Sconfitta oltremodo punitiva nel punteggio per un Futsal Vasto che, condizionato da tante assenze, perde 12-2 in casa del Free Time L'Aquila. Mister Rossi si presenta nel capoluogo con due portieri e appena sette giocatori di movimento a disposizione e, nel primo tempo, perde anche Della Morte per un risentimento. I padroni di casa partono subito forte e, nel primo tempo, chiudono già la partita con un netto 8-0. Nella ripresa arrivano anche due gol del Futsal Vasto con Sante Mileno che, ammonito, salterà la prossima partita per squalifica.



Finisce con la vittoria per 12-2 del Free Time L'Aquila con la squadra biancorossa consapevole di aver fatto il massimo rispetto alle possibilità di giornata. Resta comunque un buon vantaggio sulla zona "calda" della classifica e la squadra del presidente Giacomucci può andare avanti con convinzione per conquistare la diretta permanenza in serie C1.

Sabato prossimo Gaspari e compagni sono attesi da una sfida ancor più difficile. Al PalaSalesiani di Vasto arriverà l'Atletico Sambuceto primo in classifica.

La 20ª giornata

Antonio Padovani - Lisciani Te 7-1

Atl.Sambuceto - Hatria Team 3-0

Atl.Silvi - Area Aq 8-3

Free Time Aq - Futsal Vasto 12-2

Montesilvano - Es Chieti 0-0

Orione Avezzano - Magnificat 5-0

riposo: Sport Center

La classifica: 46 Atl.Sambuceto; 43 Free Time Aq, Atl.Silvi; 35 Sport Center; 27 Antonio Padovani; 23 Futsal Vasto, Orione Avezzano; 21 Hatria Team; 20 Lisciani Teramo; 15 Montesilvano, Magnificat, Area Aq; 10 Es Chieti