Prevenzione dell’occhio pigro: i Lions nelle scuole della Nuova Direzione Didattica

Prosegue la campagna di prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro), condotta da alcuni anni nelle Scuole dell’Infanzia di Vasto dal Lions Club Vasto Host, nell’ambito del Progetto “Sight for Kids” del Lions Clubs International. Come nello scorso anno scolastico, il Club con il suo Presidente pro tempore Gabriele D’Ugo, ha realizzato lo screening preventivo presso le Scuole dell’Infanzia della Nuova Direzione Didattica. Destinatari del service, i bambini di 3-4 anni frequentanti sia la sede principale della Scuola di Via Stirling che i diversi plessi scolastici dipendenti dalla stessa: “A. Polsi”, “Incoronata”, “Smerilli”, “Vasto Marina”; gli esami hanno richiesto due intere mattinate per il cospicuo numero di bambini esaminati.

La realizzazione di questo service è stata possibile solo grazie alla preziosa collaborazione della Dirigente della “Stirling, Dott.ssa Concetta Delle Donne e delle due Specialiste Ortottiste, Dott.sse Germana Battista e Mariangela Sabatini che su sollecitazione del Club hanno fornito gratuitamente le loro prestazioni professionali.

Sono stati esaminati solo i bambini per i quali era stata rilasciata un’autorizzazione preventiva da parte dei genitori, presenti peraltro alle visite individuali dei loro figli. Consensi unanimi a questo service del Vasto Host sono stati espressi dalla Dirigente della Scuola oggetto dell’iniziativa e dai genitori dei bambini sottoposti allo screening.

Raffaele Anniballe