Sabrina Bocchino: "Ho promesso di essere sempre presente. Vogliamo far rialzare il nostro Abruzzo"

Con 3777 preferenze Sabrina Bocchino è stata la terza più votata nella circoscrizione di Chieti della Lega nelle elezioni regionali di domenica scorsa. Un risultato importante che le ha permesso di essere eletta in consiglio regionale nella nutrita pattuglia di esponenti del partito di Salvini - saranno in 10 - che siederanno nell'assise di palazzo dell'Emiciclo.

Per l'imprenditrice vastese l'esperienza in consiglio regionale farà seguito a quella maturata in consiglio comunale a a Vasto, dove è entrata nel 1998. Con l'esito dello scrutinio acquisito i consiglieri eletti nella Lega si sono subito incontrati con Salvini. In questi giorni, in attesa della proclamazione ufficiale degli eletti e dell'insediamento del presidente Marco Marsiglio e del consiglio regionale, si lavora alla composiione della squadra di governo.

Saranno tre i rappresentanti del Vastese a L'Aquila. Con Sabrina Bocchino ci saranno Manuele Marcovecchio, anche lui della Lega [GUARDA L'INTERVISTA], e Pietro Smargiassi, del Movimento 5 Stelle, all'opposizione. Abbiamo incontrato la neo eletta in Regione per commentare l'esito delle elezioni e parlare dei temi cruciali per la vita politica regionale e locale.