Fermate degli autobus, dopo anni di disagi arrivano le nuove bacheche degli orari

Dopo anni di disagi, soprattutto per i turisti [LEGGI], "è in corso l'installazione delle bacheche con gli orari sulle paline delle fermate degli autobus".

Lo annuncia un post pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Vasto.



"Iniziamo oggi dal centro - dichiara l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Paola Cianci - per proseguire lunedì prossimo con le altre zone della città. La grafica indica gli orari di partenza dalla fermata di riferimento riportata in alto in grassetto e sulla linea colorata orizzontale la direzione verso le fermate successive".