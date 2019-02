Il Comune di San Salvo perde anche in appello: l’ex comandante dei vigili va reintegrato

Confermata in appello la sentenza del tribunale di Vasto: l'ex comandante dei vigili urbani di San Salvo deve essere reintegrato al lavoro e gli devono essere versate tutte le mensilità arretrate.

La Corte d'appello dell'Aquila ha emesso poco fa la sentenza che conferma quanto stabilito in precedenza dal tribunale del Lavoro di Vasto: il licenziamento è nullo.

Benedetto Del Sindaco era stato licenziato dal Comune il 25 gennaio 2016 (quando già era stato spostato in altri uffici) dopo "numerosi richiami e contestazioni relativamente ai suoi comportamenti durante l’attività di servizio", come spiegò in passato lo stesso ente.

Il legale dell'ex comandante, Carmine Di Risio, si dice "Estremamente soddisfatto" per la sentenza odierna. Il Comune ora dovrà reintegrare Del Sindaco, pagargli gli arretrati (e i relativi contributi) e le spese legali di due gradi di giudizio.

La sentenza sfavorevole all'ente arriva a una settimana di distanza da un'altra condanna, quella relativa alla vicenda degli orari della musica, da parte del Consiglio di Stato [LEGGI].