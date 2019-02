A Vasto Corso Italia in festa in occasione di San Valentino

Giovedì 14 febbraio Corso Italia a Vasto si veste a festa in occasione di San Valentino. L'iniziativa, curata dagli esercizi commerciali del gruppo Corso Italia in festa, in collaborazione con il Comune di Vasto e l'associazione Il Golfo delle idee, vedrà anche l'apertura pomeridiana dei negozio.

Dalle 16 alle 20, nella postazione allestita lungo il corso vastese, sarà possibile scattare una foto ricordo nella Cornice degli Innamorati. "Invitiamo tutte le coppie che lo desiderano a venire in corso Italia per ricordare la giornata dedicata a San Valentino con un appuntamento speciale".