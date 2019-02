Vasto Orti Urbani: "In città tanti spazi da poter utilizzare"

Proseguono gli incontri promossi dal gruppo Vasto Orti Urbani, che ha l'intenzione "di utilizzare degli spazi pubblici per trasformarli in orti, senza fini di lucro, gestiti dai singoli che lo richiedono. Infatti, come ormai accade da svariati anni in moltissime città italiane e mondiali, gli orti urbani rappresentano un'importante realtà per città più vivibili e sostenibili, attraverso la creazione di spazi verdi adibiti alla coltivazione tramite metodi ecosostenibili. Inoltre, attraverso gli orti urbani, si crea socialità aperta e intergenerazionale, senza distinzione di sesso, provenienza, cultura, età, colore della pelle, oltre che partecipazione dal basso nella gestione del territorio locale.

La diffusione di spazi verdi, aperti e condivisi, come gli orti urbani appunto, aiutano a tutelare la biodiversità e la conservazione ambientale ed ecologica contro l'inquinamento e il degrado territoriale, ed ecco perché rappresentano una realtà sempre più diffusa anche in Abruzzo: Montesilvano, Pescara, Lanciano, Nereto, San Giovanni Teatino, Avezzano, sono solo alcuni esempi".

I rappresentanti del gruppo vastese, "consci che in città ci sono tantissimi spazi che potrebbero fungere da orti urbani", hanno protocollato "al Comune di Vasto il regolamento degli orti urbani e, ad oggi, siamo in attesa di ricevere una risposta. Nel frattempo l'idea è quella di organizzare anche una serie di iniziative che portino all'apertura dei primi spazi anche a Vasto. Per questo, la partecipazione di tutti e tutte gli interessati è molto importante. Chiunque voglia seguire gli sviluppi può mettersi in contatto con il gruppo tramite la pagina facebook Vasto Orti Urbani".