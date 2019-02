Post-voto, Tiziana Magnacca: "Il centrodestra è maggioranza in città"

Sono consapevole che lo scorso anno Forza Italia aveva ancora il 24% in città e che nel 2019 il partito è arrivato ad uno stentato 8%. Sono consapevole che gli elettori si siano spostati verso la Lega e Azione Politica. Lo abbiamo già detto. Lo abbiamo riconosciuto per primi. Gli elettori del centrodestra non sono alieni, sono in grado di interpretare lo spirito del tempo e sanno comprendere le scelte sbagliate fatte in passato da Forza Italia.

Il punto però è un altro: il popolo di centrodestra, sotto qualunque vessillo vada (Lega, Forza Italia, Fratelli di Italia e civiche) è maggioranza solida in città. Punto. Inviterei il Pd ad analizzare in maniera adulta e matura (cosa che è mancata fino ad ora) il suo tristissimo risultato a San Salvo, che non ha fatto che scendere in caduta libera nei consensi dal 2017 in poi.

Prima di puntare il dito contro gli altri, credo sia opportuno per i rappresentanti politici del Pd analizzare – politicamente e umanamente – quanto male hanno fatto al proprio partito per ridurlo in queste condizioni. Anche perché a livello nazionale il Pd ottiene consensi che sfiorano il 20% e a livello regionali le percentuali sono di molto più alte di quelle sansalvesi. Solo a San Salvo il Pd è messo così male.

Amici, siate seri e lavorate per quei pochi che ancora rappresentate, altrimenti all'appuntamento del 2022 arriverete estinti. Ve lo suggerisco per il vostro bene e per la democrazia.

Tiziana Magnacca

Sindaco di San Salvo