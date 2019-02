Per la Vastese un buon pareggio in casa della Recanatese

Segnali di ripresa in casa Vastese dopo un periodo negativo per i biancorossi. La squadra di Montani, che a inizio settimana ha incassato la fiducia della dirigenza, ha ottenuto un buon pareggio in casa della Recanatese, quinta in classifica, nel turno infrasettimanale di serie D.

La Vastese, pur con diverse assenze, ha disputato una prestazione di carattere sfiorando in più occasioni la conquista della vittoria. Nel primo tempo i biancorossi sono andati in vantaggio al 20' con Kone, abile a calciare in porta sugli sviluppi di un calcio di punizione di Fiore. Poi, al 39', il pareggio della squadra di casa con Borrelli. Nella ripresa la Vastese ci prova con le sue bocche da fuoco ma si vede sbarrare la porta dall'ottimo Sprecacè. Un punto, in casa di una formazione che viaggia in zona playoff, è sicuramente un risultato per riprendere coraggio in vista della partita di domenica prossima. All'Aragona arriverà l'Isernia, che oggi ha battuto il Notaresco e che, come la vastese, è a caccia di punti per conquistare la salvezza diretta.

Recanatese-Vastese 1-1

(20’pt Kone, 39’pt Borrelli)

Recanatese: Sprecacè, Marchetti, Monti (24’st Gambacorta), Lunardini (41’st Gigli), Nodari, Esposito, Pera, Raparo, Sivilla, Borrelli, Senigagliesi (24’st Giaccaglia). A disposizione: Piangerelli, Rinaldi, Dodi, Sopranzetti, Tanoni, Candidi, Gigli. All.: Alessandrini

Vastese: Patania, Conti (40’st De Meio), Di Giacomo, Del Duca, Iarocci, Sbardella, Fiore (13’st Cicerello), Stivaletta, Shiba, Russo, Kone. A disposizione: Selva, Minutolo, Mataloni, De Meio, Di Virgilio, Palumbo, Palestini, Ferrara. All.: Montani

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino (Tini Brunozzi di Foligno e D’Ascanio di Roma 2)

Ammoniti: Raparo (R); Stivaletta, Cicerello, Russo (V)

La 27ª giornata

Francavilla - Castelfidardo 2-1

Jesina - Pineto 1-1

Matelica - O.Agnonese 2-0

Recanatese - Vastese 1-1

Sammaurese - Avezzano 1-0

Sangiustese - Giulianova 2-0

Santarcangelo - Montegiorgio 0-1

Savignanese - Campobasso 3-2

Isernmia - SN Notaresco 1-0

La classifica: 63 RC Cesena*; 58 Matelica; 44 Sangiustese, SN Notaresco; 41 Recanatese, Francavilla, Pineto; 40 Montegiorgio; 38 Campobasso, Sammaurese; 34 Savignanese; 32 Jesina; 30 Giulianova; 29 Vastese; 27 Isernia; 26 Forlì; 24 O.Agnonese, Avezzano; 22 Santarcangelo; 15 Castelfidardo.