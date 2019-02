Futsal Vasto: netta vittoria dell’under 15, l’under 19 sconfitta in rimonta

È stato un turno di campionato dagli umori alterni quelli vissuti dalle formazioni giovanili del Futsal Vasto. Mentre l'under 17 è rimasta ferma per il rinvio della propria partita, l'under 15 ha conquistato una roboante vittoria mentre l'under 19 è stata sconfitta in rimonta.

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Lions Bucchianico 12-1

Partita senza storia quella disputata dai baby biancorossi di mister Salvatore Trapani sul campo di casa del Centro Sportivo Promo Tennis. Nel primo tempo i vastesi sono già avanti 7-1 e, nella ripresa, incrementano il punteggio portandolo sul 12-1 con cui si chiude la partita. Mattatore di giornata è Mileno junior, con una tripletta, doppiette per Marchesani, Masciulli e Porfirio, una rete per Brettone, Menna e Settembrini.

Campionato under 19 | Futsal Vasto - Minerva 4-7

È un Futsal Vasto bello a metà quello sceso in campo lunedì nella sfida contro il Minerva. Nel primo tempo la squadra di mister Giacomucci riesce ad imporre il suo gioco andando avanti sul 3-1 grazie alla doppietta di Lazetera e al gol di Argentieri. Nella ripresa c'è la rimonta ospite, con il Minerva che riesce ad impattare la partita sul 3-3, poi sul 4-4, rete vastese di Laazetera. C'è poi il crollo del Futsal Vasto, con i teatini abili a sfruttare alcune indecisioni dei padroni di casa portando il punteggio sul 7-4 a loro favore.