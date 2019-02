Trignina ghiacciata, camion di traverso. Lunghe code, bloccato pullman della linea Vasto-Napoli

Trignina coperta da una lastra di ghiaccio e pullman della linea Vasto-Napoli bloccato in un'interminabile coda causata da un incidente stradale.

Un autoarticolato è finito di traverso sulla carreggiata, con la cabina in bilico sul ciglio della strada, dopo aver sfondato il guardrail nei pressi del bivio per Pescolanciano (Isernia).

"La nevicata abbondante della notte era ampiamente prevista", sottolinea Paolo Sallese della Filt-Cgil. "Nessuno si è degnato di verificare le condizioni del fondo stradale della statale 650 Trignina. Conclusione: dalle 7:30 l'autobus per Napoli, partito da Vasto alle 6, è bloccato e ci sono lunghe cose per il fondo ghiacciato. Strada assolutamente impraticabile per i mezzi pesanti. Ci sarà qualcuno responsabile?".