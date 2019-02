Tamponamento tra due auto, donna investita in corso Mazzini. Due persone in ospedale

Una donna è stata investita oggi pomeriggio in corso Mazzini a Vasto.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18.30 all'incrocio con via San Giovanni da Capestrano, la discesa che, da corso Mazzini, conduce a piazza della Repubblica e alla chiesa di San Giovanni Bosco.

È stato un tamponamento tra due auto, una Fiat Panda delle Poste e una Kia Picanto, a innescare la carambola che ha portato la vettura tamponata a investire la donna, che stava attraversando corso Mazzini. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale riguardo all'accaduto, l'auto che si trovava davanti si sarebbe fermata per consentire alla donna di attraversare, quando è avvenuto il tamponamento che l'ha spinta adosso alla passante. I feriti sono due. Sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Le loro condizioni non sono apparse gravi ai soccorritori.

Sul posto gli agenti municipali per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità. Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, l'auto tamponata si sarebbe fermata per far attraversare la donna e il tamponamento avrebbe

In aggiornamento