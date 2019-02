Tamponamento, coinvolti due auto e un bus: traffico bloccato in via del Porto

Tre mezzi coinvolti in un tamponamento e traffico bloccato stamani nella zona nord di Vasto.

Per cause che la polizia sta accertando, nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e un autobus delle linee urbane in transito in quel momento su via del Porto. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di via Bachelet. Non è giunta al 118 alcuna chiamata di soccorso.

Traffico bloccato su una delle direttrici principali della circolazione urbana durante i rilievi e la rimozione delle auto incidentate.