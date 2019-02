Fulmine provoca blackout in un quartiere di Casalbordino

Blackout in un quartiere di Casalbordino nella tarda serata di ieri.



Residenti segnalano che, a partire dalle 22.30, la luce è mancata per una ventina di minuti nella zona compresa tra il campo sportivo e il cimitero.



La corrente elettrica si è interrotta in concomitanza con un fulmine che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni e provocato l'interruzione dell'elettricità.