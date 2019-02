Manca l’acqua in diversi comuni: a Casalbordino domani scuole chiuse

Arrivano i primi disagi per l'interruzione della fornitura idrica in programma per domani in diversi comuni del territorio a causa di un intervento urgente sulla condotta principale in località "Fonte Ciccone" nel comune di Archi. L'interruzione durerà dalle ore 8 del 12 febbraio alle 6 del giorno dopo.

Tra i comuni coinvolti c'è Casalbordino dove domani le scuole non apriranno per questo motivo. Il sindaco Filippo Marinucci ha emesso un'ordinanza a riguardo disponendo la chiusura per la giornata di domani di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L'acqua mancherà anche a: Altino, Archi (per gli utenti del capoluogo, Caduna, Ruscitelli e Sant’Amico), Atessa (per gli utenti del capoluogo, San Marco, Piano la Gara, Pian Querceto e Castelluccio), Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.