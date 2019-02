La San Gabriele batte la Dannunziana e si conferma al 5° posto

La San Gabriele Pallavolo Vasto si conferma in un buon momento conquistando la vittoria contro la Dannunziana Pescara con un netto 3-0 e conquistando tre punti che le permettono di confermare il 5° posto in classifica.

La vastesi impattano bene la partita, riuscendo ad imporre il loro gioco chiudendo il primo set 25-15. Nel secondo parziale, dopo un avvio positivo, le ragazze di coach Mario Arrizza calano d'intensità e subiscono la rimonta delle pescaresi. Ma, con il vantaggio già accumulato e con alcuni cambi il set è della San Gabriele per 25-20. La Dannunziana prova a reagire nel terzo set, mettendo in difficoltà la squadra di casa che però, nonostante i molti errori al servizio e in attacco, riesce a portare a casa parziale e match con il punteggio di 25-20. Nella sfida con le pescaresi da rilevare la buona prestazione di Giada Russo.

Sarà una settimana intensa per le gabrieline che martedi, a Vasto, affronteranno per il campionato di under 18, la Virtus Arabona, nata dalla collaborazione fra l'Arabona e la Virtus Orsogna, società militante nel campionato di B2. Nel fine settimana, poi, sarà la prima squadra a scendere in campo a Manoppello contro la capolista Arabona.